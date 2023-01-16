россия "мутит" с брошенными авто ОБСЕ: в Украине подозревают провокацию

ОБСЕ проводит расследование по этому вопросу

Украинская сторона выражает обеспокоенность относительно информации о перевозке автомобилей ОБСЕ из рф на временно оккупированные территории нашей страны. Не исключены новые провокации со стороны рф.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил во время совместной пресс-конференции с председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи.

"Нас беспокоит – и я об этом откровенно сказал – информация о перевозках принадлежащих ОБСЕ автомобилей из россии на временно оккупированные территории Украины. Знаю, что ОБСЕ проводит расследование по этому вопросу. Мы обсудили с моим коллегой сегодня, как предотвратить провокации россии, которые могут поднять репутацию ОБСЕ в условиях вооруженного конфликта", — отметил Кулеба.

В то же время украинский блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанцев в своем Telegram-канале рассказал о том, что из рф на территорию временно оккупированного Донбасса завезли "отжатые" машины ОБСЕ.

"На них сотрудники ОБСЕ после начала войны выехали в Ростов, а оттуда улетели из россии самолетами. Машины же россия не выпустила (фактически отжала силой). До этого момента машины стояли в Ростове. Теперь же их зачем то привезли назад. Если бы цель была как-то использовать для своих нужд, то машины наверняка бы перекрасили еще в россии", — подчеркнул Казанский.

Он также добавил, что машины везут, вероятно, для очередных провокаций.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что захватчики массово переодеваются в украинский пиксель на оккупированных территориях.