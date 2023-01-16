росія "мутить" із покинутими авто ОБСЄ: в Україні підозрюють провокацію

ОБСЄ проводить розслідування з цього питання

Українська сторона висловлює стурбованість щодо інформації про перевезення автомобілів ОБСЄ з росії на тимчасово окуповані території нашої країни. Не виключені нові провокації з боку рф.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив під час спільної пресконференції з головою ОБСЄ та міністром закордонних справ Північної Македонії Буяром Османі.

"Нас непокоїть — і я про це відверто сказав — інформація про перевезення автомобілів, які належать ОБСЄ з росії на тимчасово окуповані території України. Знаю, що ОБСЄ проводить розслідування з цього питання. Ми обговорили з моїм колегою сьогодні, як запобігти провокаціям росії, які можуть підняти репутацію ОБСЄ в умовах збройного конфлікту", — зазначив Кулеба.

Водночас український блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанцев у своєму Telegram-каналі також розповів про те, що з росії на територію тимчасово окупованого Донбасу завезли машини ОБСЄ.

"На них співробітники ОБСЄ після початку війни виїхали до Ростова, а звідти полетіли з росії літаками. Машини ж росія не випустила (фактично віджала силою). До цього моменту машини стояли в Ростові. Тепер же їх навіщо то привезли назад. Якби мета була якось використовувати для своїх потреб, то машини, напевно, перефарбували б ще в росії", — підкреслив Казанський.

Він також додав, що машини везуть, мабуть, для чергових провокацій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що загарбники масово перевдягаються в український піксель на окупованих територіях.