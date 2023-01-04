Нова провокація росії: окупанти звинуватили ЗСУ в ударі по готелю

Загарбники повідомляють про постраждалих та жертв

У тимчасово окупованій частині Запорізької області, де часто буває голосно, пролунали вибухи. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник окупаційної російської "влади" області володимир рогов.

За словами колаборанта, вибухи пролунали у Василівці, а удари зазнали будівлі військової комендатури, біля якої нібито стояли місцеві жителі на отримання перепусток для особистого автотранспорту. Російська сторона поспішила звинуватити у події українських військових. Також рогов заявив, що внаслідок вибухів є загиблі та постраждалі.

Водночас російський Telegram-канал RT пише, що удар був не по будівлі комендатури, а по будівлі готелю, а вогонь нібито вівся з HIMARS.

На користь того, що це чергова провокація російських військових, кажуть кілька факторів:

ЗСУ не завдають ударів по цивільних об’єктах;

2 січня ЗСУ було завдано прицільних ударів по росіянам, у тому числі в районі Василівки. Сьогоднішній обстріл може подаватися окупантами як "продовження".

пропагандистами знову заявлений обстріл нібито з "Хаймарсу", що вигідно для нових звинувачень в адресу США.

метою сьогоднішнього удару став готель, що може подаватися пропагандою росії як "відповідь" на ракетний удар по готелю в Києві.

Нагадаємо, що у вересні окупанти обстріляли колони з цивільними у Запоріжжі. Люди стояли в черзі на виїзд на тимчасово окуповану територію, щоби забрати своїх родичів, відвезти допомогу. Внаслідок ракетної атаки загинули 23 людини та ще 28 отримали поранення. Пізніше рогов поспішив звинуватити ЗСУ, заявивши, що артилерійський обстріл по мирних нібито здійснили українські військові.