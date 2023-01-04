Новая провокация россии: оккупанты обвинили ВСУ в ударе по отелю

Захватчики сообщают о пострадавших и жертвах

Во временно оккупированной части Запорожской области, где часто бывает громко, прогремели взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель оккупационных российских "властей" области владимир рогов.

По словам коллаборанта, взрывы раздались в Васильевке, а удары пришлись по зданию военной комендатуры, возле которой якобы стояли местные жители на получение пропусков для личного автотранспорта. Российская сторона поспешила обвинить в происшествии украинских военных. Также рогов заявил, что в результате взрывов есть погибшие и пострадавшие.

В то же время российский Telegram-канал RT пишет, что удар был не по зданию комендатуры, а по зданию гостиницы, а огонь якобы велся из HIMARS.

В пользу того, что это очередная провокация российских военных, говорят несколько факторов:

ВСУ не наносят удары по гражданским объектам;

2 января ВСУ были нанесены прицельные удары по россиянам, в том числе, в районе Васильевки. Сегодняшний обстрел может подаваться оккупантами как "продолжение".

пропагандистами снова заявлен обстрел якобы из "Хаймарса", что выгодно для новых обвинений в адрес США.

целью сегодняшнего удара стал отель, что может подаваться пропагандой рф как "ответ" на ракетный удар по отелю в Киеве.

Напомним, что в сентябре оккупанты обстреляли колонны с гражданскими в Запорожье. Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь. В результате ракетной атаки погибли 23 человека и еще 28 получили ранения. Позже рогов поспешил обвинить в случившемся ВСУ, заявив, что артиллерийский обстрел по мирным якобы совершили украинские военные.