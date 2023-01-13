Окупанти масово перевдягаються в український піксель: простий спосіб відрізнити своїх від чужих

Ворог може готувати нові провокації, — варто бути напоготові

На тлі невдач на полі бою та супротиву мирних українців російські окупанти все частіше маскуються під цивільних або Збройні сили України, однак використовують між собою розпізнавальні знаки, за якими їх можуть впізнати і українці.

Про це вранці у п’ятницю, 13 січня, розповів керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на своєму каналі Telegram.

За його словами, в районі Кремінної, де зараз найнапруженіша ситуація в Луганській області, штурмові загони ворога почали носити український піксель і можуть готувати операцію "під чужим прапором", щоб вдарити по репутації ЗСУ.

При цьому, каже Гайдай, їх легко впізнати, — вони носять на ногах червоні, білі або сині стрічки (кольори російського прапора), щоб впізнавати один одного.

Нагадаємо, що у Волноваському районі Донецької області для російських військових замовили спецодяг, щоб приховати їхню приналежність до ворожих військ.

Як повідомляв "Телеграф", також напередодні бачили російських військових у транспорті під прапорами України у районі Мелітополя Запорізької області.