Як на початку війни: у Мелітополі окупантів зловили на підготовці провокацій під прапором України

Лінія фронту на Запоріжжі проходить недалеко від Василівки, куди стяглися вороги

Російські окупанти, які влаштували з Мелітополя перевалочний пункт для своїх військових вантажів та місця дислокації, задумали чергову підлість. Вони хочуть здійснити операцію під українським прапором. До такої тактики вони вже вдавалися раніше, на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє видання РІА "Мелітополь". Мешканці міста бачили військові вантажівки рф, які їхали на Запорізький напрямок, на них були українські прапори. Читачка повідомила в редакцію, що бачила три КамАЗи, на одному з яких був синьо-жовтий прапор. Їхали окупанти у бік Василівки.

Окупанти виїхали на північ

Застосування такої тактики окупантами зауважували раніше, при вторгненні в Чернігівську та Київську області. Ворог вивішував прапори на колонах військової техніки. Росіяни також "поміняли колеса" у самому Мелітополі. Якщо раніше воліли їздити вантажівками, то в січні більше переміщуються на джипах, легкових авто, УАЗах-"буханках" або автобусах "Богдан" з українськими номерами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на деяких ділянках фронту в Запорізькій області росіяни нагромадили сили, які можна розцінювати як потенційно наступальні, проте значного посилення військ не спостерігається. Однак ворог там намагається продавлювати українську оборону, точаться стрілецькі бої.