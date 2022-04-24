Окупанти вигадали нову цинічну хитрість з українськими прапорами

Росіяни намагаються імітувати присутність ЗСУ в тимчасово окупованих населених пунктах

Російські окупанти на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областей, де готується незаконний "референдум", намагаються дискредитувати ЗСУ. Для цього бойовики вішають українські прапори на свою техніку та обстрілюють з неї населення.

Про це у неділю, 24 квітня, повідомило оперативне командування "Південь".

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Зазначається, що окупанти на Херсонщині та Миколаївщині чинять на мирних жителів психологічний тиск. Для цього ворожа армія проводить антиукраїнську агітацію, закликає до створення псевдореспублік та обстрілює цивільні об'єкти, прикриваючись українськими прапорами.

Так, на околицю селища Грозове у Херсонські області виїхали танки окупантів з українськими прапорами, які рушили у напрямку селища Молодецьке.

Українські військові зазначають, що таким чином окупанти намагалися імітувати присутність ЗСУ на окупованих територіях, а потім з тих танків будуть обстрілювати населені пункти, щоб у людей складалося враження, що атаки здійснює українська армія.

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Варто зазначити, що для росіян прикриття своєї техніки чужими прапорами стало вже звичайною справою. Ворожа армія використовувала у своїх цілях прапори Червоного Хреста і показувала це у пропагандистських сюжетах. Також росіяни у війні проти України прикривалися символікою ОБСЄ.

Не гребували російські окупанти й прикриттям дітьми, яких умисно відправляли у навчальні заклади, які розташовані на межі ведення бойових дій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку війни російські війська просувалися на Київ, прикриваючись жінками та дітьми.