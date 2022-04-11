Прикриваються дітьми: розкрилася нова підлість росіян в окупованих районах

Денисова заявила про загрозу провокацій з боку окупантів

У тимчасово окупованих росіянами населених пунктах України окупанти змушують дітей відвідувати навчальні заклади, які розташовані на межі ведення бойових дій.

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Вказану інформацію у понеділок, 11 квітня, на своїй сторінці у "Фейсбуці" оприлюднила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова.

За її словами, завдяки моніторингу соцмереж окупаційної влади, вдалося виявити відомості про те, що на території тимчасово окупованого міста Волноваха, що на Донеччині, з 11 квітня 2022 року росіяни почали примушувати дітей відновити навчання.

На її думку, такі дії окупантів можна розцінювати як усвідомлене ускладнення операції з майбутнього звільнення міста бійцями Збройних Сил України, а також задля ймовірних провокацій, де жертвами можуть стати неповнолітні.

"У такому випадку діти фактично стануть заручниками та живим щитом для військ російського агресора", — написала Уповноважена ВР з прав людини.

Денисова також наголосила, що країна-окупант ставить під загрозу право на життя дітей, яке гарантоване Конвенцією ООН про права дитини та Женавською конвенцією щодо захисту мирного населення у період проведення бойових дій.

Вона наголосила, що Конвенцією ООН передбачено, що держави-учасниці військового конфлікту зобов'язані вживати усіх можливих заходів задля забезпечення захисту дітей, яких він торкається та догляду за ними.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до московського механізму, врахувати ці факти воєнних злочинів та порушення прав дітей рф в Україні", — написала чиновниця.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що шість країн Європи почали розслідувати військові злочини російської федерації під час війни в Україні.