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Російські танки прикриваються символікою ОБСЄ

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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ОБСЄ Новина оновлена 24 лютого 2022, 09:59
ОБСЄ

Колона російських танків зайшла на Луганщину, прикриваючись авто ОБСЄ

Наступу російських військ через державний кордон України передує артилерійський обстріл, далі рухається військова техніка.

Держприкордонслужба повідомляє, що у Луганській області, прикриваючись символікою ОБСЄ, зайшла колона російських танків. Там триває бій.

"На Луганщині на рубежі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків. Ворог підступно виставив в перед кологи автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ. Наразі на цьому рубежі йдуть бойові дії.

Прикордонники з побратимами з ЗСУ та НГУ тримають оборону", — йдеться у повідомленні.

Після того як Путін фактично оголосив Україні війну, мешканцям підконтрольної Україні Луганщини запропонували на якийсь час залишити рідні місця для власної безпеки.

Теги:
#Україна #ОБСЄ #Луганщина #Російські військові
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