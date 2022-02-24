Російські танки прикриваються символікою ОБСЄ

Колона російських танків зайшла на Луганщину, прикриваючись авто ОБСЄ

Наступу російських військ через державний кордон України передує артилерійський обстріл, далі рухається військова техніка.

Держприкордонслужба повідомляє, що у Луганській області, прикриваючись символікою ОБСЄ, зайшла колона російських танків. Там триває бій.

"На Луганщині на рубежі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків. Ворог підступно виставив в перед кологи автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ. Наразі на цьому рубежі йдуть бойові дії.

Прикордонники з побратимами з ЗСУ та НГУ тримають оборону", — йдеться у повідомленні.

Після того як Путін фактично оголосив Україні війну, мешканцям підконтрольної Україні Луганщини запропонували на якийсь час залишити рідні місця для власної безпеки.