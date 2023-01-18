Окупанти накопичують сили на Луганщині та тиснуть на Донбасі: свіжі карти боїв в Україні

Обстріл позицій українських воїнів та населених пунктів у прифронтовій зоні триває

Російські окупанти намагаються уявити поступ біля Соледара як важливе з оперативної точки зору, незважаючи на його тактичне значення. Ворог продовжує контратаки біля Кремінної — українські офіційні особи вважають, що росіяни можуть готуватися до наступу на Луганщині.

Як сказано у звіті Інституту вивчення війни, продовжуються наступальні дії на лінії фронту на Донеччині. На півдні росіяни продовжують намагатися уникнути українських ударів і тримають оборону.

За даними Генштабу ЗСУ атаку ворога вдалося відбити в районі населених пунктів Білогорівка Луганської області та Сіль, Червона Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Ворог намагається відновити позиції у районі Кремінної. Окупанти заявляють про просування на північний захід від міста та штурми на захід від Кремінної. Регулярні атаки противник здійснює на південь від міста в районі Білогорівки. Аналітики згодні з тим, що росія може намагатися провести рішучий наступ у Луганській області. На лінію Кремінна — Сватове продовжують стягуватись війська.

Карта боїв на лінії Сватове — Кремінна

На Донеччині тривають атаки в районі Соледара. Ворог міг просунутися на північний схід від міста. Кадри геолокації показують наявність вагнерівців на південь від Роздолівки та на північ від Соледара. Окупанти знову заявили про повне захоплення Соледара, вже втретє і намагаються виставити окупацію ще однієї ділянки української землі як максимально вигідну у стратегічному значенні. У районі Бахмута продовжується атака ворога. За заявами росіян, бої вже йдуть на підступах до міста. У районі Авдіївки також продовжуються атаки ворога. Бої йдуть у Водяному, Мар’їнці. На західній частині Донецької області ворог провів обмежені штурми.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Ворог продовжує докладати зусиль, щоб налагодити тилове забезпечення на тлі українських ударів. Вони змінюють станції залізниці, якими користуються. Під вогнем ворога Херсон та західна частина області по Дніпру. Обстріл ведеться також у Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській області.

Карта воєнних дій на півдні України

Раніше "Телеграф" розповідав, що зруйновані українські міста росіяни вирішили використати як туристичний об’єкт. Так, до Маріуполя приїжджають фотографуватися біля зруйнованих будинків. Ще одним містом-примарою може стати Соледар, де майже не залишилося будівель. Оперативної переваги ворогові він не принесе, але там загинуть багато окупантів.