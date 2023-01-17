"Туризм на кістках": росіяни перетворили знищений ними Маріуполь на туристичний об’єкт

Автори фото вже видалили знімки зі своїх соціальних мереж, бо бояться переслідувань з боку російської влади

Росіяни, які захопили та зруйнували Маріуполь, використовують місто як туристичну локацію. Молодь спеціально їде на окуповану територію України, щоб зробити фото на тлі "кльових заброшок".

Статтю з фото з розбомбленого та спаленого міста випустило російське видання The Village, але у соцмережах, звідки їх взяли, фото вже видалені. У Маріупольській міськраді це явище прозвали "туризмом на кістках".

The Village випустило статтю, де розповідається про фотосесію молодих росіян на тлі розбомблених будинків. Вони спеціально приїжджають до знищеного Маріуполя, щоб зробити, як їм здається, гарні фото. До речі, традиції романтизувати руїни та фотографуватися на їхньому тлі не одна сотня років, але війна в Україні має покласти край цій епосі.

"Маріуполь, де російська армія вбила не менше 20 тисяч людей, тепер рекламують як "естетичне" місце для фотосесій. Туризм на руїнах та кістках", — прокоментували фотосесію у міськраді.

У соціальних мережах, де розміщено фото, коментатори заявили, що дівчина смакує чужий біль та "хайпує" на війні. На що їм відповіли, що Катя (так звати дівчину на фото) лише документує трагедію, позуючи на тлі згорілих і зруйнованих будинків, які окупанти називають "кльовими заброшками". До речі, дівчина Катя справді була в Маріуполі, але фото видалила, щоб "не заробити собі на статтю". Але кадри зі зруйнованого міста зійшлися в її Telegram-каналі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що мешканці Маріуполя змушені виживати у холодних квартирах без опалення та навіть вікон. У кімнатах висять бурульки.