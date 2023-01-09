Без опалення, з бурульками у квартирах: як виживають маріупольці у морози (відео)

Стартував найважчий період для мешканців міста

"Холодомор" в окупованому Маріуполі Донецької області триває. У вцілілих будинках місцевих жителів умови для життя просто нестерпні, оскільки в них нема опалення, а вода буквально перетворюється на лід. У мережі з’явилися нові фото та відео життя городян після приходу "руського міра".

У своєму Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що Маріуполь зараз накрили морози, а тому для мешканців міста настав найскладніший період.

"Недільний ранок після морозної ночі Маріуполь зустрічає майже крижаною водою будинку та наслідками ду*орукості "відновлення" квартир. Нові встановлені вікна забезпечують усередині будинку неперевершене почуття зимового дня", — зазначив Андрющенко.

Люди змушені жити у будинках без вікон і без опалення, що прирівнює температуру всередині житла до вуличної.

"Вже типовий ранок зимового Маріуполя. Відсутність тепла, вікон. Але лід у будинку там, де вікна навіть начебто змінили. Найважчий період міста стартував. Як люди переживуть холодомор – питання без відповіді", — додав Андрющенко.

Згідно з прогнозом погоди на сайті Gismeteo, у найближчі кілька днів температура повітря в Маріуполі опускатиметься до -5…-6 градусів вдень і від -9 до -11 градусів у нічний час. З 15 січня ситуація з погодою має трохи покращитись. Проте такі плюсові температури не змінять ситуації для городян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що жителі Маріуполя просять урятувати їх від бездіяльності окупаційної "влади". Плакати із подібними закликами люди вивішують на будинках.