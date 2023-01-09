Без отопления, с сосульками в квартирах: как выживают мариупольцы в морозы (видео)

Стартовал самый трудный период для жителей города

"Холодомор" во временно оккупированном городе Мариуполь Донецкой области продолжается. В оставшихся домах местных жителей условия для жизни просто невыносимые, поскольку в них нет отопления, а вода буквально превращается в лед. В сети появились новые фото и видео жизни горожан после прихода "русского мира".

В своем Telegram-канале советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о том, что Мариуполь сейчас накрыли морозы, а потому для жителей города настал самый сложный период.

"Воскресное утро после морозной ночи Мариуполь встречает почти ледяной водой дома и последствиями жо*орукости "восстановления" квартир. Новые установленные окна обеспечивают внутри дома непревзойденное чувство зимнего дня", — отметил Андрющенко.

Люди вынуждены жить без окон в своих домах, а также без отопления, что в свою очередь приравнивает температуру внутри жилья к уличной.

"Уже типичное утро зимнего Мариуполя. Отсутствие тепла, окон. Но лед в доме там, где окна даже вроде бы изменили. Самый трудный период города стартовал. Как люди переживут холодомор – вопрос без ответа", — добавил Андрющенко.

Отметим, что согласно прогнозу погоды на сайте Gismeteo, в ближайшие несколько дней температура воздуха в Мариуполе будет опускаться до -5..-6 градусов днем и от -9 до -11 градусов в ночное время. С 15 января ситуация с погодой должна немного улучшиться. Однако такие плюсовые температуры не изменят ситуацию для горожан.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что жители Мариуполя просят спасти их от бездействия оккупационной "власти". Плакаты с подобными призывами люди вывешивают на домах.