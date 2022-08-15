Большой фильтрационный лагерь: в сети рассказали о бегстве из Мариуполя и буднях местных жителей в очередях

Местная жительница рассказала, во что оккупанты превратили Мариуполь

В оккупированном Мариуполе российские оккупанты обустроили фильтрационные лагеря, сквозь которые намерены пропустить всех жителей города.

Историей знакомой женщины поделилась пользователь Твиттер под никнеймом "Географічна клаустрофобія", которая пересказала, как сейчас живут люди в Мариуполе.

По словам автора поста, женщина, ее сестра и сын смогли переждать самые тяжелые дни в бомбоубежище, в котором пряталось около 500 человек. После этого больше половины из них смогли уехать.

При этом из дома женщины во время обстрелов погибли пять человек, а из дома ее сестры — 12.

В мае ее сын отправился на рынок добывать продукты и был захвачен россиянами, которые попросту собирали всех мужчин из очереди. Сначала их отправили в Никольское (Володарское), что в 25 километрах от города, где сутки били по ногам и допрашивали. После завершения процедуры "фильтрации" их отпустили, после чего мужчина пешком отправился обратно в Мариуполь

Позже он через Новоазовск, Таганрог и Москву смог выбраться в Германию. Сама женщина и ее сестра остались в Мариуполе. Окружающие дома превратились в руины, однако ее дом задело в меньшей мере, хотя и он остался без окон. Так как пленку найти не удалось, то их пришлось завесить одеялами.

"Ждут с сестрой фильтрации. Записаны в очереди в третьей тысяче. В день проходят 50-60 человек. Написала, что Мариуполь и есть большой фильтрационный лагерь. Всё у нацистов переняли, даже названия не изменили", — сообщила автор поста.

Напомним, ранее журналист Вячеслав Твердохлеб, который находился в Мариуполе до начала вторжения, показал фото того, как выглядят эти фильтрационные лагеря.