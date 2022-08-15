Великий фільтраційний табір: у мережі розповіли про втечу з Маріуполя та будні місцевих мешканців у чергах

Місцева мешканка розповіла, на що окупанти перетворили Маріуполь.

В окупованому Маріуполі російські окупанти облаштували фільтраційні табори, крізь які мають намір пропустити всіх мешканців міста.

Історією знайомої жінки поділилася користувач Твіттер під нікнеймом "Географічна клаустрофобія", яка переказала, як нині мешкають люди у Маріуполі.

За словами автора посту, жінка, її сестра та син змогли перечекати найважчі дні у бомбосховищі, в якому ховалося близько 500 людей. Після цього більш ніж половина з них змогли виїхати.

При цьому з дому жінки під час обстрілів загинуло п’ятеро людей, а з дому її сестри — 12 осіб.

У травні її син вирушив на ринок добувати продукти та був захоплений росіянами, які просто збирали всіх чоловіків із черги. Спочатку їх відправили до Микільського (Володарського), що за 25 кілометрів від міста, де добу били по ногах і допитували. Після завершення процедури "фільтрації" їх відпустили, після чого чоловік пішки пішов назад до Маріуполя.

Пізніше він через Новоазовськ, Таганрог та Москву зміг вибратися до Німеччини. Сама жінка та її сестра залишилися у Маріуполі. Навколишні будинки перетворилися на руїни, проте її будинок зачепило щонайменше, хоча й він залишився без вікон. Через те, що плівку знайти не вдалося, їх довелося завісити ковдрами.

"Чекають із сестрою фільтрації. Записані в черзі у третій тисячі. У день проходять 50-60 людей. Написала, що Маріуполь і є великий фільтраційний табір. Усе у нацистів перейняли, навіть назви не змінили", — повідомила авторка посту.

Нагадаємо, раніше журналіст В’ячеслав Твердохліб, який перебував у Маріуполі до початку вторгнення, показав фото того, як виглядають ці фільтраційні табори.