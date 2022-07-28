Окупанти відкрили фільтраційний пункт у Маріуполі: журналіст показав символічний знімок

Журналіст порівняв події у Маріуполі з окупацією Польщі нацистами

Російські окупанти відкрили в окупованому Маріуполі фільтраційний пункт для перевірки городян.

Знімком того, як це виглядає, поділився журналіст В’ячеслав Твердохліб, котрий до початку вторгнення перебував у Маріуполі, але наприкінці березня зміг перебратися на підконтрольну Україні територію.

Окрім фотографії фільтраційного табору в окупованому росіянами місті, він також прикріпив до посту архівний знімок із захопленої німцями 1939 року польської Гдині.

"83 роки різниці між фото — але вони такі схожі", — написав він.

"Що не так з Маріуполем? У жодному окупованому місті немає такої принизливої процедури", — додав журналіст.

Як повідомлялося раніше, у тимчасово окупованому росіянами Маріуполі, де колись вирувало життя і люди насолоджувалися красою Азовського моря, перебування наразі більше нагадує Середньовіччя. "Русскій мір" приніс у місто розруху, повну відсутність комфортних для життя умов і навіть питної води, а росіяни в цей час повідомили про закінчення гуманітарної допомоги.