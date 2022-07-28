Оккупанты открыли фильтрационный пункт в Мариуполе: журналист показал символичный снимок
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Журналист сравнил события в Мариуполе с оккупацией Польши нацистами
Российские оккупанты открыли в оккупированном Мариуполе фильтрационный пункт, для проверки горожан.
Снимком того, как это выглядит, поделился журналист Вячеслав Твердохлеб, который до начала вторжения находился в Мариуполе, но в конце марта смог перебраться на подконтрольную Украине территорию.
Кроме фотографии фильтрационного лагеря в оккупированном россиянами городе, он также прикрепил к посту архивный снимок из захваченной немцами в 1939 году польской Гдыни.
"83 года разницы между фото — но они так похожи", — написал он.
"Что не так с Мариуполем ? Ни в одном оккупированном городе нет такой унизительной процедуры", — добавил журналист.
Как сообщалось ранее, во временно оккупированном россиянами Мариуполе, где когда-то бурлила жизнь и люди наслаждались красотой Азовского моря, пребывание сейчас больше напоминает Средневековье. "Русский мир" принес в город разруху, полное отсутствие комфортных для жизни условий и даже питьевой воды, а россияне в это время сообщили об окончании выдачи гуманитарной помощи.