"Туризм на костях”: россияне превратили уничтоженный ими Мариуполь в туристический объект

Авторы фото уже удалили снимки из своих социальных сетей, так как боятся преследований со стороны российской власти

Россияне, которые захватили и разрушили Мариуполь, используют город как туристическую локацию. Молодежь специально едет на оккупированную территорию Украины, чтобы сделать фото на фоне "клевых заброшек".

Статью с фото из разбомбленного и сожженного города выпустило российское издание The Village, но в соцсетях, откуда их взяли, фото уже удалены. В Мариупольском горсовете это явление прозвали "туризмом на костях".

The Village выпустило статью, в которой рассказывается о фотосессии молодых россиян на фоне разбомбленных домов. Они специально приезжают в уничтоженный Мариуполь, чтобы сделать, как им кажется, красивые фото. К слову, традиции романтизировать руины и фотографироваться на их фоне не одна сотня лет, но война в Украине должна положить конец этой эпохе.

"Мариуполь, где российская армия убила не менее 20 тысяч человек, теперь рекламируют как "эстетическое" место для фотосессий. Туризм на руинах и костях", — прокомментировали фотосессию в горсовете.

В социальных сетях, где размещены фото, комментаторы заявили, что девушка смакует чужую боль и "хайпует" на войне. На что им ответили, что Катя (так зовут девушку на фото) всего лишь документирует трагедию, позируя на фоне сгоревших и разрушенных домов, которые оккупанты называют "клевыми заброшками". К слову, девушка Катя и правда была в Мариуполе, но фото удалила, чтобы "не заработать себе на статью". Но кадры с разрушенного города соханились в ее Telegram-канале.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что жители Мариуполя вынуждены выжывать в холодных квартирах без отопления и даже окон. В комнатах висят сосульки.