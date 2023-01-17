"Місце колективного самогубства": експерт пояснив, чому захоплення Соледару буде для росіян пасткою

Росіяни вже неодноразово заявляли про "захоплення" міста, однак щоразу брехню викривали

Соледар Донецької області наразі є однією із найгарячіших точок на фронті. Росіяни постійно посилюють тиск, хоча з точки зору військової логіки захоплення цього населеного пункту не дасть їм жодної переваги у боях. За словами експерта Центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка, наразі найбільш важливим Соледар є для керівника ПВК "Вагнер" євгена пригожина. Він хоче збагатитися за допомогою солі та гіпсу, шахти із видобування яких є на цьому напрямку фронту.

Про це спеціаліст розповів в інтерв'ю "РБК-Україна". За його словами, у разі успіхів армії рф ворог опиниться в низині, що є вельми невигідним з точки зору оборони. ЗСУ мають завчасно підготовлений та якісно обладнаний рубіж, з якого можуть вести подальші бої. А от росіяни нестимуть величезні втрати, якщо їм вдасться прорватися під Соледаром.

"Пан пригожин хоче якось поправити своє матеріальне становище. Соледар – місце видобутку солі. Бахмут – місце видобутку гіпсу і також солі. Відповідно, можна припустити, що російське керівництво каже: "товарищ Пригожин, як захопите ці два міста – копайте сіль, гіпс – це вам", — пояснює стратегію "вагнерівців" Кевлюк.

При цьому експерт підкреслює, що у військовому сенсі втрата Соледара не несе за собою додаткових проблем для ЗСУ. Цей населений пункт просто стане для росіян "місцем колективного самогубства", наголошує Віктор Кевлюк. Невигідно ворогу це навіть з точки зору підступу до Бахмута, адже під час спроби атакувати з півночі окупанти потраплять під фланговий удар ЗСУ.

Єдиним моментом, який дещо ускладнить логістику, є можлива втрата траси на Слов'янськ. Наразі саме завдяки їй продовжується сполучення із Бахмутом. Однак особливих проблем це теж не створить.

Соледар на карті

"Противник заходить у капкан, з якого йому потім буде дуже важко вибиратися, — каже Кевлюк. — Ідея охопити Бахмут з півночі і з півдня – через Соледар і через Курдюмівку – непогана за умови, що у вас є перевага в силах та засобах. Противник не може масштабно застосовувати авіацію – погода не та. Вони не можуть масштабно застосовувати артилерію. По-перше, не вистачає боєприпасів. По-друге, вже не вистачає і самої артилерії. Можуть застосовувати бронетехніку – все це чудово проглядається на дистанції 3-5 кілометрів і спалюється. Те, що ми бачимо – вони наступають по власних трупах, просуваючись на 10-20 метрів за добу. З таким темпом там можна покласти 100 тисяч людей і здобути один кілометр території".

Тим часом очільник бойовиків "ДНР" денис пушилін заявив, нібито російські війська повністю контролюють залізничну станцію Соль, яка розташована безпосередньо у Соледарі.

Втім, здається, таким чином він вкотре описує солодкі мрії путінської армії. За інформацією речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, відучора ситуація в місті не змінилася, українські захисники продовжують знаходитися на передовій і давати противнику гідну вогневу відсіч.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що під Соледаром та Бахмутом у наступ найчастіше йдуть саме представники ПВК "Вагнер". Більшість із них — колишні ув'язнені, які можуть знаходитися під наркотичними препаратами, що заважає їм критично оцінювати ситуацію на полі бою.

Також ми розповідали, скільки зеків загалом росіяни уже "поклали" на фронті в Україні.

А тим часом військовий журналіст Сергій Ауслендер пише, що про втрати окупантів можна судити за заявами з оточення господаря "Вагнера" євгена пригожина — він терміново шукає 25-30 тисяч найманців. "У російських колоніях коїться люте пекло — хто відмовляється вербуватися, катують, б'ють і силою змушують вирушати на війну. У деяких зонах немає вже половини зеків — поїхали і в більшості — загинули", — повідомляє він.