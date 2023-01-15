"Якість" вражає: у Зеленського розповіли, скільки зеків втратили "вагнерівці" в Україні

До лав "вагнерівців" влилися понад 38 тисяч в’язнів

Російська ПВК "Вагнера", яка стала найбільш відомою під час боїв на напрямі Бахмута та Соледара, втратила 77% особового складу.

Як повідомив у своєму Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, Збройні сили України ліквідували понад 29 тисяч мобілізованих на війну колишніх російських в’язнів, що добре показує їхню "якість".

За його словами, за весь час війни ПВК "Вагнера" вивела з місць відбування покарань за спрощеною процедурою 38 244 особи. Своєю чергою 29 543 з них були вбиті, поранені, взяті в полон або зникли безвісти.

"Могілізація російських зеків зараз 77%", — додав Подоляк.

Як повідомлялося раніше, напередодні розвідка повідомила, що через високі втрати в рядах "вагнерівців", голова ПВК євген пригожин почав вербувати найманців серед ув’язнених у Чечні. При цьому йдеться про дві колонії, в яких переважно перебувають політичні в’язні.

Також наприкінці грудня стало відомо, що ПВК "Вагнер" може почати вербувати для відправки в Україну ув’язнених із жіночих колоній, щоб застосовувати їх у снайперських парах та диверсійних групах.