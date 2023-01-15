"Качество" впечатляет: у Зеленского рассказали, сколько зэков потеряли "вагнеровцы" в Украине

В ряды "вагнеровцев" влились более 38 тысяч заключенных

Российская ЧВК "Вагнера", которая стала наиболее известной во время боев на направлении Бахмута и Соледара, потеряла 77% личного состава.

Как сообщил в своем Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины ликвидировали более 29 тысяч мобилизированных на войну бывших российских заключенных, что хорошо показывает их "качество".

По его словам, за все время войны ЧВК "Вагнера" вывела из мест отбывания наказаний по упрощенной процедуре 38 244 человек. В свою очередь 29 543 из них были убиты, ранены, взяты в плен или пропали без вести.

"Могилизация российских зэков сейчас 77%", — добавил Подоляк.

Как сообщалось ранее, накануне разведка сообщила, что из-за высоких потерь в рядах "вагнеровцев", глава ЧВК евгений пригожин начал вербовать наемников среди заключенных в Чечне. При этом, речь идет о двух колониях, в которых в основном находятся политические заключенные.

Также в конце декабря стало известно, что ЧВК "Вагнер" может начать вербовать для отправки в Украину заключенных из женских колоний, чтобы применять их в снайперских парах и диверсионных группах.