Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, керівник та засновник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука спеціально для "Телеграфу" розповів про абсолютне божевілля атак "вагнерівців"

За даними Міноборони, на ранок п’ятниці, 13 січня, українські військові продовжують боротися у Соледарі. Але ситуація дуже напружена. І в районі Соледара – Бахмута, і загалом на Донбасі.

При цьому спостерігається вороже пожвавлення на Харківському напрямі, Запорізькому.

Абсолютно не логічні у військовому сенсі атаки на півночі Донецької області, з масою втрат у лавах противника, продовжуються. Це свідчить про те, що Кремль вимагає результатів. А результатів, значущих, немає. Якісь є, але вони незначні. А ціна за ці незначні результати – божевільна.

І Соледар – це далеко не вперше, коли звучать від російських пропагандистів і навіть високопосадовців бравурні доповіді про зайняття тих чи інших українських населених пунктів. А потім виявляється, що це не відповідає дійсності.

Таких шалених атак, як у районі Бахмута та Соледара, наші хлопці не пригадують за всі роки війни, починаючи з 2014-го. Мені хлопці, які тримають позиції в тому районі, телефонували та розповідали, що візуально те, що відбувається, нагадувало часом фрагмент із фільму "Чапаєв", коли каппелівці йшли в так звану психічну атаку.

Під бій барабанів, із сигарами, тростинами. Просто шеренгами – на кулемети. Перша шеренга полегла, за нею друга – і таке інше. Шалено, бездумно…

Наші хлопці зізналися: у них склалося враження, ніби підрозділи зеків-"вагнерівців", що йдуть на забій в районах Бахмута і Соледара, знаходяться під впливом якихось наркотиків, психотропних препаратів. Тому що людина в здоровому глузді, зі здоровою психікою, так поводитися не може. Коли, отримавши по мордах, перша хвиля відкочується назад, відразу починає формуватися друга. А водночас хтось із першої хвилі, прямо на полі, де лежать купи трупів, розпалює багаття і починає смажити шашлики. Це абсолютне безумство.