Україна буде в НАТО, а єдиний шлях миру — зброя: генсек Альянсу однозначно висловився про розв’язану путіним війну

Щоб закінчити війну, Україні потрібно більше сучасної зброї

Щоб зупинити російську агресію, є лише один шлях, упевнений Генсек НАТО Йєнс Столтенберг. Змусити росію піти на переговори можна тільки в тому випадку, якщо переконати путіна у програші на полі бою.

Йєнс Столтенберг розповів, що для цього Україні потрібно більше сучасної та далекобійної зброї. Чим швидше ЗСУ переможуть росію, тим швидше Україна стане членом Альянсу.

За його словами, НАТО продовжує дотримуватися своєї позиції щодо надання Україні членства в Альянсі. Але для цього потрібно допомогти нашій країні виграти війну.

"Позиція НАТО залишається незмінною: Україна стане членом Альянсу. Основний фокус зараз — підтримувати Україну, переконатися, що Україна виграє війну", — сказав Столтенберг на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) у середу.

Вкрай важливо не допустити того, щоб путін виграв війну. А мирні переговори з росією можливі лише в тому випадку, коли Україна матиме достатньо зброї. За словами Столтенберга, зброя – це шлях до миру.

"Якщо ми хочемо мирних переговорів для вирішення війни в Україні, ми маємо надати військову підтримку Україні. Це єдиний шлях. Зброя — шлях до миру. Це може звучати парадоксально, але єдиний спосіб провести переговори — переконати путіна, що він не виграє на полі бою, що він має сісти та домовитися", — заявив генсек НАТО.

Йєнс Столтенберг зазначив, що нікому не відомо, як саме закінчиться війна. Але, швидше за все, завершиться вона саме за столом переговорів. Але для цього Україні потрібна військова підтримка, щоб говорити з окупантами з позиції сили.

Крім того, у НАТО стурбовані мобілізацією у росії. Генсек наголосив, що путін "приносить у жертву тисячі російських солдатів", а також просить зброю в Ірану. На засіданні Контактної групи з питань оборони України основним акцентом буде те, що Захід повинен посилювати свою військову підтримку, щоб прискорити крах путіна.

"Вони (росіяни) планують нові наступи. Тому, як президент Зеленський сказав: це термінова необхідність, час відіграє роль. Це боротьба за цінності, за демократію. Ми повинні довести, що демократія виграє над тиранією та гнобленням", — заявив він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що США можуть передати Україні далекобійні ракети-бомби до HIMARS та бойові броньовані машини Stryker. Новий пакет допомоги готуються оголосити 20 січня.