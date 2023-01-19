Європарламент проголосував за трибунал для путіна та лукашенка

"За" було віддано 472 голоси, "проти" — 19

У четвер, 19 січня, Європейський парламент ухвалив історичне рішення щодо резолюції про створення спецтрибуналу для переслідування злочину агресії проти України. За такі злочини відповідатиме вище керівництво росії та Білорусі, тобто володимир путін і олександр лукашенко.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив журналіст Рікард Йозвяк, зазначивши, що в рамках резолюції ЄП закликає створити спеціальний міжнародний трибунал для переслідування воєнних злочинів в Україні не лише володимира путіна, а й його поплічника — лукашенка.

Водночас видання Deutsche Welle пише, що головним завданням трибуналу стане пошук загального юридично обґрунтованого шляху, а головною умовою — отримання юрисдикції для подальшого судового переслідування путіна, іншого політичного та воєнного керівництва росії, а також самопроголошеного лідера Республіки Білорусь олександра лукашенка та керівництва держави, яка бере безпосередню участь у російсько-українській війні на боці агресора.

"Річ у тім, що за злочини агресії несе відповідальність вище керівництво країни, але на нього поширюється міжнародний імунітет від іноземної кримінальної юрисдикції. Це означає, що з такого трибуналу необхідно зняти імунітет. Для цього і потрібна потужна підтримка світової спільноти, оскільки Рада Безпеки ООН паралізована в будь-якому питанні, яке стосується війни в Україні, адже рф є її постійним членом", — йдеться у матеріалі DW.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри резолюцію щодо трибуналу над росією, ухвалену Європарламентом ще у травні 2022 року, це питання тривалий час було відкритим. Водночас Україна робила усе можливе, аби ініціювати "разовий" судовий процес, в рамках якого російського диктатора володимира путіна визнали б винним за його криваві воєнні злочини в Україні.

Додамо, що генпрокурор Андрій Костін заявляв на "Ночі права" у Парижі, що спеціальний трибунал може мати назву на честь будь-якого з українських міст, де російські солдати творили свої воєнні злочини — Бучі, Ізюма, Маріуполя чи Харкова.