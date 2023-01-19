Ніж у спину путіна: Іран зробив резонансну заяву щодо України

В Ірані наполягають на своєму послідовному принципі у зовнішній політиці

Іран відмовився визнати анексовані регіони України російськими, незважаючи на тісні відносини з росією та постачання їй своєї зброї. Це стосується як окупованих територій у повномасштабній війні 2022 року, так і Криму.

Так, в ефірі TRT World глава МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан заявив, що Іран не визнає входження до складу посії Криму та чотирьох інших окупованих українських регіонів, незважаючи на "прекрасні стосунки з москвою".

"Ми визнаємо суверенітет та територіальну цілісність країн у рамках міжнародних законів, тому, незважаючи на прекрасні відносини Тегерана та Москви, ми не визнали відділення Криму <…>, Луганської та Донецької областей від України ", — сказав Абдоллахіан.

Там зазначили, що наполягають на своєму послідовному принципі у зовнішній політиці: "коли ми говоримо, що конфлікт (війна — Ред .) в Україні — це не рішення, ми віримо у свою позицію як фундаментальний політичний принцип".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Іран нахабно вказав Україні, що робити.

Також ми повідомляли про те, що у США не виключають, що Іран буде притягнутий до відповідальності у разі, якщо буде виявлено його причетність до скоєння військових злочинів в Україні.