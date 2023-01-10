Воєнні злочини росії в Україні: у США розповіли, чи буде Іран притягнутий до відповідальності

США вже працюють над збиранням доказів воєнних злочинів росіян

У США не виключають, що Іран буде притягнутий до відповідальності у разі, якщо буде виявлено його причетність до скоєння воєнних злочинів в Україні.

Як повідомляє Укрінформ, про це розповів речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу в понеділок.

Він зазначив, що якщо у Держдепі встановлять причетність іранського керівництва чи окремих чиновників до співучасті чи причетності до скоєння воєнних злочинів в Україні, то Вашингтон докладе зусиль, щоб притягнути їх до відповідальності.

Зокрема він нагадав, що США вже визначили деякі дії російських сил як воєнні злочини та продовжують роботу над документацією їхніх доказів.

"І якщо ці докази вказуватимуть, що до воєнних злочинів причетна інша країна, інший міжнародний суб’єкт, ми працюватимемо над притягненням його до відповідальності", — додав Прайс.

Нагадаємо, Іран постачає росії ударні БПЛА, які використовуються окупантами для завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Своєю чергою Тегеран постачання дронів заперечує та заявляє, що не є частиною конфлікту України та росії.