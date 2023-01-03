У "конфлікті" не беремо участі: Іран нахабно вказав Україні, що робити

У МЗС країни заявили про хибність звинувачень у продажу зброї росії

Іран продовжує заперечувати підтримку росії та продаж дронів — у країні заявляють, що всі військові види співпраці з росією в Ірану проходили до початку російського вторгнення до України. Офіційний представник МЗС Ірану Нассер Канаані назвав звинувачення на адресу Тегерана "безпідставними".

Слова політика цитує агентство Xinhua. Оборонна співпраця Ірану з іншими країнами нібито здійснюється "відповідно до міжнародних законів та правил". Від України Іран зажадав припинити висувати неправдиві звинувачення та "розглянути відповідні рішення кризи".

Канаані заявляє, що Іран не є частиною конфлікту України та росії. Він також стверджує, що між офіційними особами України та Ірану відбувся обмін думками і "ні Україна, ні інші обвинувачі не змогли знайти жодних доказів", — повідомляє агентство.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Іран обурився виступом у Конгресі США президента України Володимира Зеленського і заявив, що "стратегічний терпець" не безмежний. Нагадаємо, що докази використання іранських дронів в Україні готові надати не лише розвідка нашої країни чи союзники, а й нейтральніші держави, такі як Ізраїль.