Нож в спину путина: Иран сделал резонансное заявление по Украине
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В Иране настаивают на своем последовательном принципе во внешней политике
Иран отказался признать аннексированные регионы Украины российскими, несмотря на тесные отношения с рф и поставки ей своего оружия. Это касается, как оккупированных территорий в полномасштабной войне 2022 года, так и Крыма.
Так, в эфире TRT World глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Иран не признает вхождение в состав поссии Крыма и четырех других оккупированных украинских регионов, несмотря на "прекрасные отношения с москвой".
"Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому, несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма <…>, Луганской и Донецкой областей от Украины", — сказал Абдоллахиан.
Там отметили, что настаивают на своем последовательном принципе во внешней политике: "когда мы говорим, что конфликт (война — Ред.) в Украине — это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип".
Напомним, ранее мы писали о том, что Иран нагло указал Украине, что делать.
Также мы сообщали о том, что в США не исключают, что Иран будет притянут к ответственности в случае, если будет обнаружена его причастность к совершению военных преступлений в Украине.