В Иране настаивают на своем последовательном принципе во внешней политике

Иран отказался признать аннексированные регионы Украины российскими, несмотря на тесные отношения с рф и поставки ей своего оружия. Это касается, как оккупированных территорий в полномасштабной войне 2022 года, так и Крыма.

Так, в эфире TRT World глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Иран не признает вхождение в состав поссии Крыма и четырех других оккупированных украинских регионов, несмотря на "прекрасные отношения с москвой".

"Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому, несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма <…>, Луганской и Донецкой областей от Украины", — сказал Абдоллахиан.

Там отметили, что настаивают на своем последовательном принципе во внешней политике: "когда мы говорим, что конфликт (война — Ред.) в Украине — это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип".

Напомним, ранее мы писали о том, что Иран нагло указал Украине, что делать.

Также мы сообщали о том, что в США не исключают, что Иран будет притянут к ответственности в случае, если будет обнаружена его причастность к совершению военных преступлений в Украине.