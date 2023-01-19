У Білорусі пролунав "вибух", ЗМІ пишуть про НП з російським винищувачем: що відомо

Саме цей літак вже горів у грудні минулого року

У четвер, 19 січня, над містом Молодечно (Білорусь) раптово загорівся російський літак МіГ-31К, який є носієм ракет типу "Кинджал". Згідно з попередньою інформацією, у літального засобу просто зайнявся двигун, однак тутешні жителі у соцмережах інформують про те, що чули потужний вибух. У багатьох будинках затремтіли вікна.

Як згодом у своєму Telegram повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн", яка систематично відстежує воєнну активність на території РБ, дані вказують на те, що, ймовірно, над Молодечном очевидці чули не вибух, а помпаж двигуна, який спалахнув.

"За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн" о 10:59 (київський час) над районом Молодечно у винищувача МіГ-31К вкс рф (RF- 95194) сталося загоряння одного з двох двигунів, яке супроводжувалося звуком вибуху — насправді ж це був звук помпажу двигуна після загоряння", — йдеться у тексті публікації.

Також зазначається, що через займання двигуна російський МіГ-31К вимушено здійснив посадку на території аеродрому "Мачулищі".

Крім того, моніторингова група зазначає, що загоряння двигуна відбулося саме у того МіГ-31К, який вже горів 25 грудня минулого року у момент здійснення спроб зльоту з того ж летовища у "Мачулищах".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти перекидають техніку до Білорусі. Зокрема, кількома днями раніше на білоруському аеродромі у Мачулищах зафіксували появу літака далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) Іл-76 А-50У.