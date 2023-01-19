В Беларуси прогремел "взрыв", СМИ пишут о ЧП с российским истребителем: что известно

Именно этот самолет уже горел в декабре прошлого года

В четверг, 19 января, над городом Молодечно (Беларусь) внезапно загорелся российский самолет МиГ-31К, являющийся носителем ракет типа "Кинжал". По предварительной информации, у летательного средства просто загорелся двигатель, однако здешние жители в соцсетях сообщают, что слышали мощный взрыв. Во многих домах задрожали окна.

Как впоследствии в своем Telegram-канале сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн", систематически отслеживающая военную активность на территории РБ, данные указывают на то, что над Молодечно очевидцы слышали не взрыв, а вспыхнувший помпаж двигателя.

"По данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн" в 10:59 (киевское время) над районом Молодечно у истребителя МиГ-31К вкс рф (RF-95194) произошло возгорание одного из двух двигателей, сопровождавшееся звуком взрыва — на самом деле это был звук помпажа двигателя после возгорания", — говорится в публикации.

Также отмечается, что из-за возгорания двигателя российский МиГ-31К вынужденно совершил посадку на территории аэродрома "Мачулищи".

Кроме того, мониторинговая группа отмечает, что возгорание двигателя произошло именно у того МиГ-31К, который уже горел 25 декабря прошлого года в момент попыток взлета с того же аэродрома в Мачулищах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские оккупанты перебрасывают технику в Беларусь. Несколькими днями ранее в Мачулищах зафиксировали появление самолета дальнего радиолокационного обнаружения Ил-76 А-50У.

Напомним, что с российскими самолетами, способными наносить ракетные удары по нашей территории, все чаще происходят ЧП — с ними случаются "хлопки" и возгорания даже на аэродромах в сотнях километров от Украины.