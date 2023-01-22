Страшний випадок: Буданов відкрив правду про місію та вбивство переговорника Кірєєва у Києві

Частина моментів в історії смерті Кірєєва досі не відома — це поточне розслідування ДБР

Учасника українсько-російських переговорів у Білорусі Дениса Кірєєва у березні вбили співробітники СБУ. Він був штатним співробітником головного управління розвідки Міноборони України. Він їхав на зустріч до управління Служби безпеки України в Києві, але його перехопили на під’їзді до неї. Тіло знайшли через деякий час.

Глава ГУР Кирило Буданов розповів "Радіо. Свобода" про те, яким було завдання Кірєєва та про смерть свого співробітника в машині СБУ.

Чи був Кірєєв шпигуном

Буданов однозначно стверджує, що не був. Він не лише знав Кірєєва з 2009 року, а й був упевнений у ньому як у співробітнику. Він пройшов усі етапи перевірок, у тому числі на поліграфі. Він не був агентом, а працював саме штатним працівником.

Що сталося у березні 2022 року

Співробітники СБУ вбили українського героя, вважає Буданов. Такі випадки траплялися і раніше, не такі страшні як цей, але проблеми вже були. "Ніхто не очікував такої реакції від тих людей, які це провели", — каже Буданов. Коли Кірєєва в машину забирали бійці "Альфа" та контррозвідки СБУ, переговорник сприйняв це спокійно, адже сам їхав до управління.

Як розповів Буданов, до СБУ Кірєєв вирушив прямо з його кабінету у супроводі двох офіцерів внутрішньої безпеки. За кількасот метрів до центральної будівлі машину Кірєєва перехопили на зустрічній, з буса вискочили "Альфа" і оперативники СБУ та провели затримання. Повезли не до центральної будівлі, а за кілька кварталів. "Те, що його вбили в цій машині співробітники — це факт", — констатує Буданов, все інше, зокрема питання чому він не був у будівлі СБУ, — компетенція розслідування ДБР.

Буданов розповів, що знає людей, які вбили Кірєєва і говорив про його смерть з тодішнім головою СБУ Іваном Бакановим. Той пояснити смерть Кірєєва не зміг.

Участь Кірєєва у переговорах та можлива причина вбивства

Головним завданням Кірєєва, за словами Буданова, було затягнути переговорний процес, щоб виграти час, адже він знав двох представників з боку росії. Він вважає (висловлюючи суб’єктивну думку), що метою того, хто вбив Кірєєва, було не допустити "щоб ми втрутилися в чужу гру і затягнули цей процес для того, щоб дозволити нашим ЗСУ, скажімо так, зробити певні дії по відсічі ворога".

Єдиний представник влади, який прокоментував історію Дениса Кірєєва, що знову спливла, — радник голови ОП Михайло Подоляк. Він вважає причиною погану координацію спецслужб, але заперечує, що вбивство пов’язане із переговорним процесом.