Страшный случай: Буданов открыл правду о миссии и убийстве переговорщика Киреева в Киеве
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Часть моментов в истории смерти Киреева не известны до сих пор — это текущее расследование ГБР
Участника украинско-российских переговоров в Беларуси Дениса Киреева в марте убили сотрудники СБУ. Он был штатным сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины. Он ехал на встречу в службу безопасности, но его перехватили на подъезде.
Тело нашли некоторое время спустя. Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал "Радио. Свобода" о том, какой была задача Киреева и о смерти своего сотрудника в машине СБУ.
Был ли Киреев шпионом
Буданов однозначно утверждает что не был. Он не только знал Киреева с 2009 года, но и был уверен в нем как в сотруднике. Он прошел все этапы проверок, в том числе и на полиграфе. Он не был агентом, а работал именно штатным сотрудником.
Что произошло в марте 2022 года
Сотрудники СБУ убили украинского героя, считает Буданов. Такие случаи происходили и ранее, не такие страшные как этот, но проблемы уже были. "Никто не ожидал такой реакции от тех людей, которые это провели", — говорит Буданов. Когда Киреева в машину забирали бойцы "Альфа" и контрразведки СБУ, переговорщик воспринял это спокойно, ведь сам ехал в управление.
Как рассказал Буданов, в СБУ Киреев отправился прямо из его кабинета в сопровождении двух офицеров внутренней безопасности. За пару сотен метров до центрального здания машину Киреева перехватили на встречной, из буса выскочили "Альфа" и оперативники СБУ и провели задержание. Повезли не в центральное здание, а за несколько кварталов. "То, что его убили в этой машине сотрудники — это факт", — констатирует Буданов, все остальное, в том числе и вопрос почему он не был в здании СБУ, — компетенция расследования ГБР.
Буданов рассказал, что знает людей, убивших Киреева и говорил о его смерти с на то время главой СБУ Иваном Бакановым. Тот объяснить смерть Киреева не смог.
Участие Киреева в переговорах и возможная причина убийства
Главным заданием Киреева, по словам Буданова, было затянуть переговорный процесс, чтобы выиграть время, ведь он знал двух представителей со стороны россии. Он считает (выражая субъективную мысль), что у того, кто убил Киреева целью было не допустить "чтобы мы вмешались в чужую игру и затянули этот процесс для того, чтобы позволить нашим ВСУ, скажем так, совершить определенные действия для отпора врагу".
Кто виноват?
По мнению руководителя ГУР, в марте ситуация была критическая, и были люди с украинской стороны, которые не хотели победы Украины, они и были заинтересованы в убийстве Киреева, чтобы тот не мог выполнить свою миссию по затягиванию переговоров.
"Я отлично знаю всех этих людей, которые его казнили", — говорит Буданов.
Однако он не отвечает, кто они, и что с ними стало: "Идет следствие. Его проводит ГБР. Пожалуйста, все вопросы к ним. Я не имею права комментировать такую информацию".
Единственный представитель власти, прокомментировавший снова всплывшую историю Дениса Киреева — советник главы ОП Михаил Подоляк. Он считает причиной плохую координацию спецслужб, но отрицает, что убийство связано с переговорным процессом.