Убийство украинского агента Киреева: Подоляк рассказал, что произошло на самом деле

Денис Киреев имел отношение к украинской разведке, однако руководство ГУР не успело урегулировать претензии к нему со стороны СБУ

Банкира, участника первых мирных переговоров с россией в Беларуси с начала вторжения Дениса Киреева убили из-за плохой координациии украинских спецслужб в начале войны. СБУ и ГУР не успели урегулировать этот вопрос.

Об этом рассказали Михаил Подоляк в интервью Delfi. Служба безопасности Украины обвинила Киреева в госизмене, хотя он работал на ГУР МО.

Советник главы Офиса президента сообщил, что убийство одного из консультантов делегации Украины Дениса Киреева связано с плохой координацией украинских спецслужб в начале полномасштабного вторжения россии. Киреев сотрудничал с Главным управлением разведки Украины, а его убийство связано как раз с недопониманием между СБУ и украинской разведкой.

Денис Киреев не был российским агентом, как пытались заявлять представители страны-агрессора. Поэтому подозрение СБУ в госизмене было необоснованным, но в ГУР не успели отреагировать и решить вопрос должным образом. Также Подоляк подчеркнул, что убийство Дениса Киреева не связано с переговорным процессом с россией в начале войны.

"Он имел отношение к главному управлению разведки, а его убийство было связано с тем, что не было единой координации между силовыми структурами. Были определенные претензии к нему с одной стороны, с другой не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате, это не связано с работой делегации и с переговорным процессом. Он не являлся агентом россии", — подчеркнул Михаил Подоляк.

В пресс-службе СБУ отказались комментировать убийство Дениса Киреева. Расследованием этого происшествия занимается ГБР.

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