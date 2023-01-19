"Ломаченко угнали спецслужбы, Усика удалось вырвать": боец ВСУ объяснил, что случилось с боксерами

Боксеры после полномасштабного вторжения рф ведут себя по-разному

Активист и боец ВСУ Евгений Карась прокомментировал ситуацию с украинскими боксера Василием Ломаченко (17-2, 11 КО) и Александром Усиком (20-0, 13 КО). Один молчит о войне и раз за разом попадает в скандалы с УПЦ МП, а второй деньгами помогает ВСУ, активно работая на информационном фронте страны.

Соответствующий пост Карась опубликовал на своем telegram-канале. Активист считает, что московские попы завербовали Василия, а вот Александра удалось вырвать из лап российских спецслужб.

"Я верил и боролся за душу Усика. Мы находили несколько точек входа и всегда клянчили пропагандистскую работу. Ломаченко российские спецслужбы через московского попа-вербовщика угнали…

Усика – Украина вырвала. Сейчас чемпион десятками тысяч долларов помогает ВСУ. И тратит свои средства на восстановление нескольких объектов в Киевской области. А последнее видео вообще разозлило оккупантов и занесло Усика навеки в списки мишеней Кремля. И это важный результат. Усик сегодня с нами по одну сторону фронта", — написал Карась.

Напомним, следующим соперником Ломаченко должен стать абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29-0, 15 КО). Поединок может состояться в Нью-Йорке.

Усик, в свою очередь, должен сразиться с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри, правда, боксеры пока сумели договориться о поединке.