Бой Усик - Фьюри в назначенную дату не состоится: промоутер назвал причину

Стороны никак не могут выбрать место поединка

Известный промоутер Фрэнк Уоррен раскрыл некоторые детали переговоров по поединку между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Кстати, у британца среди спарринг-партнеров есть девушка.

Ранее промоутер Усика объяснил, почему поединок c Фьюри должен состояться до 4 марта. Но в данные сроки бой точно не пройдет. "На этой неделе мы ожидаем несколько предложений, но ни одно из них еще не поступило", — говорит Уоррен.

Пока что рабочие варианты проведения боксерского шоу — Саудовская Аравия или лондонский "Уэмбли". Но стороны еще не сделали окончательный выбор.

"Я надеюсь, что бой пройдет в конце марта или начале апреля. Именно на эти даты мы сейчас смотрим", — заявил промоутер в комментарии talkSPORT.

Ранее стало известно, почему Усику выгодней проводить бой в Саудовской Аравии, чем в Англии.

Кстати, недавно Александр Усик признался, какой бой больше всего пересматривает. Возможно, вы даже не слышали о таком поединке.

Ранее боксер сказал, что остается верным Московскому патриархату. Кроме того, чемпион сравнил россию с Третьим Рейхом. И поинтересовался у россиян, почему в православной стране никак не похоронят убийцу царя.