Так бить Усика еще никто не готовился: Фьюри тренируется с женщиной (видео)

Британец провел спарринг с бывшей чемпионкой мира Еленой Мрдженович

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри решил нестандартно подготовиться к поединку против Александра Усика. В спарринг-партнеры британец выбрал себе девушку. Ранее стало известно, почему Усику выгодней проводить бой в Саудовской Аравии, чем в Англии.

Фьюри вышел в ринг против бывшей чемпионки мира в трех весовых категориях Елены Мрдженович. Чемпион решил потренировался с девушкой в зале, они вместе били "грушу", а потом Мрдженович отрабатывала удары по корпусу Тайсона.

"Я получила невероятную возможность попасть в тренировочный лагерь Тайсона Фьюри и это был эпический опыт. Спасибо Тайсону за то, что позволил мне поучиться у него", — написала Мрдженович в соцсетях.

Ранее промоутер Усика объяснил, почему поединок c чемпионом WBC Тайсоном Фьюри должен состояться до 4 марта.

Напомним, что в декабре Фьюри третий раз в карьере победил Чисору и прямо в ринге вызвал на бой Усика. Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что чемпион WBC хочет провести в этом году три поединка. Первый — против чемпиона WBA, IBF и WBO Александра Усика, а затем против временного чемпиона WBO Джо Джойса. Третий соперник не определен, но точно не Энтони Джошуа.