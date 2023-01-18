Усику нельзя драться в Великобритании: веская причина

Промоутер рассказал, как будут делить гонорар боксеры

Известный британский промоутер Боб Арум, который работает с Тайсоном Фьюри, рассказал, как будет распределяться гонорар в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Ранее секс-символ бокса выбрала между Усиком и Фьюри.

По словам Арума, Александру Усику не выгодно, чтобы его поединок с Фьюри прошел в Великобритании. Тогда украинец потеряет внушительную сумму денег.

"Если из Саудовской Аравии поступит предложение, то мы поедем туда. Если нет, то устроим бой в Лондоне на "Уэмбли".

Боксеры согласились драться. Мы дали саудитам время, чтобы они пришли с предложением. Если нет, то организуем поединок на "Уэмбли".

Затем нам нужно будет поговорить о распределении гонорара, поскольку Усик хочет 50 на 50. Это неправильно, если бой пройдет на "Уэмбли", так как там будет 95 тысяч британцев, поединок принесет большие деньги на британском pay-per-view. Поэтому Тайсон заслуживает львиную долю", — сказал Арум сайту BoxingScene.com.

Кстати, недавно Александр Усик признался, какой бой больше всего пересматривает. Возможно, вы даже не слышали о таком поединке.

Ранее боксер сказал, что остается верным Московскому патриархату. Кроме того, чемпион сравнил россию с Третьим Рейхом. И поинтересовался у россиян, почему в православной стране никак не похоронят убийцу царя.