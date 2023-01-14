Почему на Красной площади лежит убийца помазанника Божьего? Усик обратился к россиянам

Боксер задал вопрос православным соседям

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик освоил прямые эфиры в Instagram. Ранее боксер сказал, что остается верным Московскому патриархату. Кроме того, чемпион сравнил россию с Третьим Рейхом.

Сейчас же Усик обратился к россиянам с очень простым и конкретным вопросом.

"У меня вопрос к соседям. Вы считаете себя православной державой. Почему тогда у вас на Красной площади лежит тот, по чьему приказу была убита вся семья царя — помазанника Божьего? Почему красный дед, который убил большое количество людей со своими революциями, лежит на Красной площади?" — спросил Усик в Instagram.

Естественно, что боксер хотел знать, почему тело Владимира Ленина находится в мавзолее в центре Москвы.

Ранее мы давали слова боксера Ивана Редкача, который рассказывал, как они с Усиком обкурились в Крыму.

Кстати, на днях Международная боксерская федерация избавила Александра Усика от обязательного боя с Филипом Хрговичем. Он теперь может сосредоточиться на поединке за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри. Бой планируется на март в Саудовской Аравии.

Кстати, недавно Усик рассказал, какой бой больше всего пересматривает. Возможно, вы даже не слышали о таком поединке.