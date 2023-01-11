Помогите найти труса! В аварии под Киевом серьезно пострадал сын чемпиона мира по боксу

Виктор Постол ищет мужчину, который сбил его сына

Бывший чемпион мира по боксу Виктор Постол рассказал жуткую историю, которая произошла в Броварах. Его сын Лукьян получил серьезные травмы после того, как на шестилетнего ребенка наехал мужчина на самокате. Ранее в ДТП попал легендарный боксер, его чуть не убил подросток, который украл машину у родителей.

Инцидент произошел еще 31 августа, но лишь теперь Постол в соцсетях попросил помочь найти виновника аварии.

"31 августа 2022 года в г. Бровары по ул. Киевская, 64 (район Пекарня) моего сына, когда тот возвращался со мной с тренировки по футболу, сбил мужчина, который ехал на электросамокате.

Мы шли по пешеходно-велосипедной дорожке. Услышав сигнал за спиной, мы даже не успели обернуться, как тот мужчина наехал на моего ребенка, двигаясь с максимальной скоростью. Пока я успокаивал его, водитель электросамоката просто развернулась и уехал в другое направление, не предложив даже никакой помощи.

…В результате наезда Лукьян получил психологическую травму, многочисленные ушибы тела, перелом со смещением правой бедренной кости и может забыть минимум на год о футболе, в который он так любил играть.

Полиция также привлечена к этому делу, есть фото с камер наблюдения, известно что этот человек ехал с утра в Киев и вечером возвращался, это происшествие случилось в 19:07.

Поэтому я обращаюсь к броварчанам и особенно к тем, кто живет в районе Пекарня и Ветерок, возможно вы узнали это лицо. Помогите найти и наказать в пределах закона этого труса.

Это был мужчина, возраст примерно от 25-35 лет. Со своей стороны обещаю анонимность и вознаграждение", — написал Постол в Instagram.

Напомним, что бывший чемпион мира в полулегком весе кубинец Юриоркис Гамбоа арестован после смертельного ДТП, которое произошло в новогоднюю ночь в городе Сантьяго-де-Куба.