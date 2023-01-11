Допоможіть знайти боягуза! В аварії під Києвом серйозно постраждав син чемпіона світу з боксу

Віктор Постол шукає чоловіка, який збив його сина

Колишній чемпіон світу з боксу Віктор Постол розповів моторошну історію, яка сталася у Броварах. Його син Лук’ян отримав серйозні травми після того, як на шестирічну дитину наїхав чоловік на електросамокаті. Раніше в ДТП потрапив легендарний боксер, його мало не вбив підліток, який украв машину у батьків.

Інцидент стався ще 31 серпня, але лише тепер Постол у соцмережах попросив допомогти знайти винуватця аварії.

"31 серпня 2022 року в м. Бровари на вул. Київська, 64 (район Пекарня) мого сина, коли той повертався зі мною з тренування з футболу, збив чоловік, який їхав електросамокатом.

Ми йшли пішохідно-велосипедною доріжкою. Почувши сигнал за спиною, ми навіть не встигли обернутися, як той чоловік наїхав на мою дитину, рухаючись із максимальною швидкістю. Поки я заспокоював його, водій електросамокату просто розвернувся і поїхав в інший напрямок, не запропонувавши жодної допомоги.

…Внаслідок наїзду Лук’ян отримав психологічну травму, численні забиті місця тіла, перелом зі зміщенням правої стегнової кістки і може забути мінімум на рік про футбол, у який він так любив грати.

Поліція також залучена до цієї справи, є фото з камер спостереження, відомо, що ця людина їхала зранку до Києва і ввечері поверталася, ця подія сталася о 19:07.

Тому я звертаюся до броварчан і особливо до тих, хто мешкає в районі Пекарня та Вітерець, можливо ви впізнали це обличчя. Допоможіть знайти та покарати в межах закону цього боягуза.

Це був чоловік віком приблизно від 25-35 років. Зі свого боку обіцяю анонімність та винагороду", — написав Постол в Instagram.

Нагадаємо, що колишнього чемпіона світу в напівлегкій вазі кубинця Юріоркіса Гамбоа заарештували після смертельної ДТП, яка сталася в новорічну ніч у місті Сантьяго-де-Куба.