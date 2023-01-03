Олімпійський чемпіон убив людину: інцидент назвали випадковістю

Юріоркіс Гамбоа здійснив наїзд на пішохода

Колишнього чемпіона світу в напівлегкій вазі кубинця Юріоркіса Гамбоа заарештували після смертельної ДТП, яка сталася новорічної ночі в місті Сантьяго-де-Куба. Раніше в аварії загинув знаменитий автогонщик.

За інформацією Boxing Scene, Гамбоа здійснив наїзд на пішохода на неосвітленій ділянці дороги. За повідомленням поліції, боксер не перебував під впливом алкоголю чи наркотиків, а сама подія є не більш ніж трагічною випадковістю.

41-річний Юріоркіс Гамбоа — чемпіон Панамериканських ігор 2003 року; олімпійський чемпіон 2004; бронзовий призер чемпіонату світу 2005 року серед любителів. На професійному рингу провів 35 боїв — 30 перемог та 5 поразок; чемпіон світу у напівлегкій вазі (версія WBA, 2009-2011; версія IBF, 2010-2011).

Свій останній бій Гамбоа провів навесні 2022 року, коли програв нокаутом мексиканцю Ісааку Крусу.

Нагадаємо, що у ДТП потрапив легендарний боксер, його мало не вбив підліток, який украв машину у батьків. Раніше ми писали, що індійський спортсмен дивом вижив у ДТП. Його автомобіль повністю згорів.