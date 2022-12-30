Настав час це зробити: у боксі з’явиться ліга трансгендерів

Глава WBC з 2023 року розпочне революцію у боксі

Президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман оголосив, що наступного року буде окрема ліга для трансгендерів. Раніше WBC продовжив санкції проти російських спортсменів.

"У 2023 році ми розробимо протоколи, почнемо консультації і, швидше за все, створимо лігу та турнір.

Настав час це зробити. Це потрібно з міркувань безпеки та інклюзивності. Ми були лідерами у розробці правил для жіночого боксу, небезпека бою чоловіка з жінкою більше ніколи не виникне. Все завдяки тому, що ми збираємось зробити.

У боксі ніколи не можна допускати, щоб чоловік бився з жінкою незалежно від зміни статі. Навколо цього не повинно бути жодних сірих зон, і ми хочемо підійти до цього прозоро та ухвалити правильні рішення.

Трансгендеру, хто змінив стать, ніколи не буде дозволено битися з представником іншої статі за народженням. Ми створюємо набір правил та структур, щоб бокс серед трансгендерів міг існувати.

Вони повністю заслуговують на це, якщо хочуть займатися боксом. Ми ще не знаємо, скільки їх, але ми збираємося відкрити загальну реєстрацію у 2023 році, щоб зрозуміти кількість боксерів", – цитує Сулеймана The Telegraph.

Раніше WBC вручив Олександру Усику унікальний чемпіонський пояс.