Пришло время это сделать: в боксе появится лига трансгендеров

Глава WBC с 2023 года начнет революцию в боксе

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман объявил, что со следующего года будет отдельная лига для трансгендеров. Ранее WBC продлил санкции против российских спортсменов.

"В 2023 году мы разработаем протоколы, начнем консультации и, скорее всего, создадим лигу и турнир.

Пришло время это сделать. Это нужно из соображений безопасности и инклюзивности. Мы были лидерами в разработке правил для женского бокса, опасность боя мужчины с женщиной больше никогда не возникнет. Все благодаря тому, что мы собираемся сделать.

В боксе никогда нельзя допускать, чтобы мужчина дрался с женщиной, независимо от смены пола. Вокруг этого не должно быть никаких серых зон, и мы хотим подойти к этому прозрачно и принять правильные решения.

Сменившему пол трансгендеру никогда не будет позволено драться с представителем другого пола по рождению. Мы создаем набор правил и структур, чтобы бокс среди трансгендеров мог существовать.

Они полностью заслуживают этого, если хотят заниматься боксом. Мы еще не знаем, сколько их, но мы собираемся открыть всеобщую регистрацию в 2023 году, чтобы понять количество боксеров", – цитирует Сулеймана The Telegraph.

Ранее WBC вручил Александру Усику уникальный чемпионский пояс.