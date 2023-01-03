Олимпийский чемпион убил человека: инцидент назвали случайностью

Юриоркис Гамбоа совершил наезд на пешехода

Бывший чемпион мира в полулегком весе кубинец Юриоркис Гамбоа арестован после смертельного ДТП, которое произошло в новогоднюю ночь в городе Сантьяго-де-Куба. Ранее в аварии погиб знаменитый автогонщик.

По информации Boxing Scene, Гамбоа совершил наезд на пешехода на неосвещенном участке дороги. По заявлению полиции, боксер не находился под влиянием алкоголя или наркотиков, а самое происшествие является не более чем трагической случайностью.

41-летний Юриоркис Гамбоа — чемпион Панамериканских игр 2003 года; олимпийский чемпион 2004 года; бронзовый призер чемпионата мира 2005 года среди любителей. На профессиональном ринге провел 35 боев — 30 побед и 5 поражений; чемпион мира в полулегком весе (версия WBA, 2009—2011; версия IBF, 2010—2011).

Свой последний бой Гамбоа провел весной 2022 года, когда проиграл нокаутом мексиканцу Исааку Крусу.

Напомним, что в ДТП попал легендарный боксер, его чуть не убил подросток, который украл машину у родителей. Ранее мы писали, что индийский спортсмен чудом выжил в ДТП. Его автомобиль полностью сгорел.