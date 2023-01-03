Загинув знаменитий автогонщик Кен Блок: що сталося

Він брав участь у чемпіонаті світу з ралі та був продюсером серіалу Gymkhana

Популярний американський автогонщик Кен Блок загинув у віці 55 років. За інформацією поліції, у штаті Юта американець упав зі снігохода під час крутого спуску і загинув від отриманих травм. Раніше на Донбасі загинув український гонщик-десантник.

Кен Блок — один із засновників компанії DC Shoes, яка виробляє спортивне взуття для скейтбордистів. Свою ралійну кар’єру він розпочав у 2005 році разом із командою Vermont SportsCar. Гонщик брав участь у чемпіонаті світу з ралі та завоював кілька медалей з ралі-кросу. Також він брав участь у таких видах спортивних змагань, як скейтбординг, сноубординг, мотокрос та джимхан, повідомляє "Медуза".

Блок був продюсером онлайн-серіалу Gymkhana, в рамках якого він їздив небезпечними трасами і смугами перешкод. Крім того, він є гонщиком у серії комп’ютерних ігор Colin McRae Rally та в аркадних автосимуляторах Need For Speed та Forza Horizon 4.

Раніше ми писали, що індійський спортсмен дивом вижив у ДТП. Його автомобіль повністю згорів. Нагадаємо, що в ДТП потрапив легендарний боксер, його мало не вбив підліток, який украв машину у батьків.