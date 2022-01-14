Внаслідок ДТП на ралі "Дакар-2022" загинув механік

У пасажира машини – травми, він проходить обстеження.

Під час аварії на ралі-марафоні "Дакар-2022" загинув молодий механік команди PH Sport Квентін Лавалі. Французу було лише 20 років. Другий пілот – у лікарні.

Як повідомляє сайт Motorsport, бельгійця Максима Фрере направили на обстеження до госпіталю Національної гвардії у Джидді. Попередньо — у нього забій живота та грудної клітки, він був у свідомості.

ДТП сталося на 234 км ділянки. Машина допомоги зіткнулася з місцевим вантажним автомобілем, за даними поліції. Квентін Лавалі був за кермом. Аварія сталася приблизно об 11:30 за місцевим часом 14 січня.

Квентін Лавалі був головним механіком на автомобілі №726 Peugeot 205 Turbo 16 команди PH Sport, який брав участь у категорії раритетних авто "Classic".

Це не перша ДТП на перегонах, раніше Жінель де Вільєрс із ПАР наїхав на мотоцикліста, за що був оштрафований п’ятьма хвилинами.

Нагадаємо, перегони в Саудівській Аравії закінчилися 14 січня, у ній взяли участь дві українські команди. За підсумками 12 етапів українці дійшли до фінішу. Без негараздів у пустелі не обійшлося, повідомили учасники. Серед проблем — проколи коліс та помилки у навігації. Попри це наші спортсмени показали на перегонах гідний результат.