В результате ДТП на ралли "Дакар-2022" погиб механик

У пассажира машины — травмы, он проходит обследование.

Во время аварии на ралли-марафоне "Дакар-2022" погиб юный механик команды PH Sport Квентин Лавали. Французу было всего 20 лет. Второй пилот — в больнице.

Как сообщает сайт Motorsport, бельгийца Максима Фрере направили на обследование в госпиталь Национальной гвардии в Джидде. Предварительно — у него ушиб живота и грудной клетки, он был в сознании.

ДТП произошло на 234 км участка. Машина помощи столкнулась с местным грузовым автомобилем, согласно данным полиции. Квентин Лавали был за рулем. Авария произошла примерно в 11:30 по местному времени 14 января.

Квентин Лавали был главным механиком на автомобиле №726 Peugeot 205 Turbo 16 команды PH Sport, который участвовал в категории раритетных авто "Classic".

Это не первое ДТП на гонках, ранее Жинель де Вильерс из ЮАР наехал на мотоциклиста, за что был оштарфован пятью минутами.

Напомним, гонка в Саудовской Аравии закончилась 14 января, в ней участвовали две украинские команды. По итогам 12 этапов украинцы дошли до финиша. Без трудностей в пустыне не обошлось, сообщили участники. Среди проблем — проколы колес и ошибки в навигации. Несмотря на это наши спортсмены показали на гонках достойный результат.