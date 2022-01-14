Укр

В результате ДТП на ралли "Дакар-2022" погиб механик

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Участок трассы "Дакар-2022" Новость обновлена 14 января 2022, 16:11
Участок трассы "Дакар-2022"

У пассажира машины — травмы, он проходит обследование.

Во время аварии на ралли-марафоне "Дакар-2022" погиб юный механик команды PH Sport Квентин Лавали. Французу было всего 20 лет. Второй пилот — в больнице.

Как сообщает сайт Motorsport, бельгийца Максима Фрере направили на обследование в госпиталь Национальной гвардии в Джидде. Предварительно — у него ушиб живота и грудной клетки, он был в сознании.

ДТП произошло на 234 км участка. Машина помощи столкнулась с местным грузовым автомобилем, согласно данным полиции. Квентин Лавали был за рулем. Авария произошла примерно в 11:30 по местному времени 14 января.

Квентин Лавали был главным механиком на автомобиле №726 Peugeot 205 Turbo 16 команды PH Sport, который участвовал в категории раритетных авто "Classic".

Это не первое ДТП на гонках, ранее Жинель де Вильерс из ЮАР наехал на мотоциклиста, за что был оштарфован пятью минутами.

Напомним, гонка в Саудовской Аравии закончилась 14 января, в ней участвовали две украинские команды. По итогам 12 этапов украинцы дошли до финиша. Без трудностей в пустыне не обошлось, сообщили участники. Среди проблем — проколы колес и ошибки в навигации. Несмотря на это наши спортсмены показали на гонках достойный результат.

Теги:
#ДТП #Саудовская Аравия #Гонки #Дакар #Механик
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