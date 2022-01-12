Украина на "Дакаре": как дела у наших гонщиков за два дня до финала гонки (видео)

Ралли-марафон подходит к концу.

Ралли-рейд "Дакар-2022", где участвуют два украинских экипажа, завершится 14 января в Джидде (Саудовская Аравия). Отечественные команды все еще на ходу.

Результаты гонок доступны на официальном сайте соревнований.

Пилот Сергей Малик, штурман Любомир Шумаков и механик Сергей Мартовенко гоняют по пустыне на Renault Kerax D-50. В классификации Classic, где представлены раритетные авто до 1999 года выпуска, украинцы по итогам 10 этапов занимают 78-е место в генеральной классификации. Малик и Ко ранее столкнулись с проблемами в пустыне, а на помощь украинцам недавно пришли французы из Team holeshot, которые вытащили застрявший Renault Kerax D-50 из песка.

Команда Киевский городской автомотоклуб (КМАМК) на своей страничке в Instagram опубликовала фото и видео с последних гонок отечественного экипажа на грузовике.

В классе мотовездеходов успешно выступает украинский экипаж в составе пилота Евгения Ковалевича и штурмана Дмитрия Циро. По итогам 10 этапов украинцы, выступающие за команду SOUTH RACING CAN-AM, идут на 15-м месте в генеральной классификации.

Циро на своей страничке в Instagram поделился впечатляющими кадрами с заездов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский экипаж сошел с дистанции на "Дакаре" после лобового столкновения с итальянцами. Кроме того, не сумели продолжить ралли-марафон нидерландцы на грузовике из-за переворота авто на скорости.