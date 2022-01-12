Україна на "Дакарі": як справи у наших гонщиків за два дні до фіналу гонки (відео)

Ралі-марафон добігає кінця.

Ралі-рейд "Дакар-2022", де беруть участь два українські екіпажі, завершиться 14 січня в Джидді (Саудівська Аравія). Вітчизняні команди досі на ходу.

Результати перегонів доступні на офіційному сайті змагань.

Пілот Сергій Малик, штурман Любомир Шумаков та механік Сергій Мартовенко ганяють пустелею на Renault Kerax D-50. У класифікації Classic, де представлені раритетні авто до 1999 року випуску, українці за підсумками 10 етапів займають 78 місце в генеральній класифікації. Малік і Ко раніше зіткнулися з проблемами в пустелі, а на допомогу українцям прийшли французи з Team holeshot, які витягли Renault Kerax D-50 з піску.

Команда Київський міський автомотоклуб (КМАМК) на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото та відео з останніх перегонів вітчизняного екіпажу на вантажівці.

У класі мотовсюдиходів успішно виступає український екіпаж у складі пілота Євгена Ковалевича та штурмана Дмитра Циро. За підсумками 10 етапів українці, які виступають за команду SOUTH RACING CAN-AM, йдуть на 15 місці в генеральній класифікації.

Циро на своїй сторінці в Instagram поділився дивовижними кадрами із заїздів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський екіпаж зійшов з дистанції на "Дакарі" після лобового зіткнення з італійцями. Крім того, не змогли продовжити ралі-марафон нідерландці на вантажівці через переворот авто на швидкості.