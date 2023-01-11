"Що не зробив Гітлер, то продовжує робити путін": Усик назвав росію Третім Рейхом

Чемпіон світу з боксу заявив, що немає жодної священної війни

Відомий український боксер Олександр Усік зизнався, що зберігає відданість Українській православній церкві Московського патріархату. І при цьому відкрито назвав росію ворогом України.

Олександр вийшов у прямий ефір на своїй сторінці в Instagram, де розмовляв російською мовою. До речі, Усик упевнений, що війна в Україні розпочалася лише 2022 року, а не 2014-го з анексії його рідного Криму.

"Росія — це ворог України. Так-так, ви добре мене чуєте і бачите мене. Це ворог, який хоче убити всіх людей у світі.

І немає жодної священної війни. Або очищення якогось. Є війна, яку ви розв’язали 24 лютого 2022 року. Напали на Україну, нібито захищаючи якихось росіян. Які не хочуть вашого захисту. Ви всюди приїжджаєте із захистом, але тільки ви своїх росіян не захищаєте у самій Росії. Не захищаєте їх. Ніяк не захищаєте.

Ви боретеся з фашизмом, з нацизмом, якого немає. Ви — Третій рейх, у всьому його прояві. Ось те, що не зробив Гітлер, то продовжує ваш президент робити", — заявив Усик.

До речі, днями Міжнародна боксерська федерація позбавила Олександра Усика обов’язкового бою з Філіпом Хрговичем.

Нагадаємо, що в соцмережах з’явилося відео змодельованої поразки Олександра Усика. Боксера викинули за межі рингу.